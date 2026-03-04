ATTENTION CHUTE DE REGIME
4 mars 2026
Décapitation du régime des mollahs oui, instaurer la démocratie peut-être…: ce qu’il faut savoir pour comprendre la stratégie de Donald Trump en Iran
En multipliant les frappes ciblées contre les dignitaires iraniens, Washington et Tel-Aviv cherchent à fragiliser durablement l’architecture du pouvoir des mollahs. Mais si la stratégie militaire paraît cohérente, l’objectif politique demeure flou. Décryptage.
5 min de lecture
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
