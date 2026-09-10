COUPE D'EUROPE
10 septembre 2026
Ligue des Champions PSG / Slovan Bratislava : 6-1 Le PSG lance (enfin) sa saison
Et si le PSG avait enfin lancé sa saison ? Après un début de championnat pour le moins poussif, Paris a signé une démonstration face au Slovan Bratislava (6-1) pour son entrée en Ligue des champions. Portés par un Dembélé décisif, un Mendes retrouvé et un Ferran Torres en feu, les Parisiens ont renoué avec l’énergie, le pressing et l’efficacité qui ont fait leurs succès récents. De quoi rassurer avant deux rendez-vous autrement plus corsés : Manchester City et le Barça.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.