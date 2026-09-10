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L'attaquant français du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, contrôle le ballon lors du match de la première journée de la phase de groupes de l'UEFA Champions League opposant le Paris Saint-Germain (PSG) au Slovan Bratislava au Parc des Princes à Paris le 9 septembre 2026
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COUPE D'EUROPE

10 septembre 2026

Ligue des Champions PSG / Slovan Bratislava : 6-1 Le PSG lance (enfin) sa saison

Et si le PSG avait enfin lancé sa saison ? Après un début de championnat pour le moins poussif, Paris a signé une démonstration face au Slovan Bratislava (6-1) pour son entrée en Ligue des champions. Portés par un Dembélé décisif, un Mendes retrouvé et un Ferran Torres en feu, les Parisiens ont renoué avec l’énergie, le pressing et l’efficacité qui ont fait leurs succès récents. De quoi rassurer avant deux rendez-vous autrement plus corsés : Manchester City et le Barça.

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sport , Football , compétition , PSG , Bratislava , coupe d'europe , Champions League , Ligue des champions , victoire , Parc des Princes , Ousmane Dembélé , Luis Enrique , Ferran Torres , Nuno Mendes

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Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 