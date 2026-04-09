VICTOIRE SEREINE
9 avril 2026
Ligue des Champions - 1/4 de finale PSG/Liverpool : 2/0 Le PSG surclasse Liverpool
Très supérieur à Liverpool, le PSG s'est imposé sans discussion ce mercredi soir au Parc des Princes (2-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens, en confiance, devront finir le travail mardi prochain (21 heures) à Anfield.
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THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.