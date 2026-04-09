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Khvicha Kvaratskhelia, se bat pour le ballon avec le milieu de terrain néerlandais de Liverpool, Ryan Gravenberch, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Liverpool FC au stade Parc des Princes à Paris, le 8 avril 2026.
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VICTOIRE SEREINE

9 avril 2026

Ligue des Champions - 1/4 de finale PSG/Liverpool : 2/0 Le PSG surclasse Liverpool

Très supérieur à Liverpool, le PSG s'est imposé sans discussion ce mercredi soir au Parc des Princes (2-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions. Les Parisiens, en confiance, devront finir le travail mardi prochain (21 heures) à Anfield.

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MOTS-CLES

Football , Ligue des Champions , PSG , Liverpool , Paris Saint-Germain

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 

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