ATLANTI-CULTURE
15 octobre 2026
"Ligne de feu" : la bataille de l’Èbre comme si vous y étiez ; un modèle du genre du roman de guerre
De : Arturo Pérez-Reverte Gallimard Publication le 20 août 2026 656 pages 25 euros
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Rémy Dumoulin est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).