En avril 2017, une manifestation à l’université de Berkeley, en Californie, contre l’interdiction faite à Ann Coulter, éditorialiste, de venir s’exprimer sur le campus.
© Josh Edelson / AFP
CENSURE ORDINAIRE
16 novembre 2025
Liberté d’expression : la France a besoin d’un Premier Amendement
Obama et Macron veulent “protéger” la démocratie en la muselant : censure de militant montrant le réel, shadowban de X, montages fallacieux de l’audiovisuel public… Il est temps de renforcer et de sanctuariser notre liberté d’expression par un Premier Amendement à la française.
4 min de lecture
Nicolas Conquer est porte-parole des Republicans Overseas France. Il est l'auteur de Vers un Trump français ? (Fayard, 2026).
