POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

En avril 2017, une manifestation à l’université de Berkeley, en Californie, contre l’interdiction faite à Ann Coulter, éditorialiste, de venir s’exprimer sur le campus.

En avril 2017, une manifestation à l’université de Berkeley, en Californie, contre l’interdiction faite à Ann Coulter, éditorialiste, de venir s’exprimer sur le campus.

© Josh Edelson / AFP

CENSURE ORDINAIRE

16 novembre 2025

Liberté d’expression : la France a besoin d’un Premier Amendement

Obama et Macron veulent “protéger” la démocratie en la muselant : censure de militant montrant le réel, shadowban de X, montages fallacieux de l’audiovisuel public… Il est temps de renforcer et de sanctuariser notre liberté d’expression par un Premier Amendement à la française.

Photo of Nicolas Conquer
Nicolas Conquer Go to Nicolas Conquer page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas Conquer image
Nicolas Conquer

Nicolas Conquer est porte-parole des Republicans Overseas France. Il est l'auteur de Vers un Trump français ? (Fayard, 2026).