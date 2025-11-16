CENSURE ORDINAIRE

16 novembre 2025

Liberté d’expression : la France a besoin d’un Premier Amendement

Obama et Macron veulent “protéger” la démocratie en la muselant : censure de militant montrant le réel, shadowban de X, montages fallacieux de l’audiovisuel public… Il est temps de renforcer et de sanctuariser notre liberté d’expression par un Premier Amendement à la française.