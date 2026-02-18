POLITIQUE
Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti de gauche français La France Insoumise (LFI), prononce un discours lors d'un meeting de soutien à David Guiraud, député de La France Insoumise, candidat aux élections municipales de Roubaix, dans le nord de la France, le 31 janvier 2026.
RETOUR DE BATON

18 février 2026

Liberté d’expression à géométrie variable : quand LFI se prend sa stratégie d’intimidation idéologique en boomerang

Bien d'avantage qu'un simple fait divers, la mort de Quentin D. incarne le bout du chemin pour une gauche radicale qui a fait ces dernières années de la contestation bruyante et violente non seulement son mode d'action mais également son mot d'ordre. Une stratégie qui se retourne contre elle alors que le pays découvre l'ampleur d'une telle dérive. Décryptage.

Photo of Thibault Mercier
Thibault Mercier Go to Thibault Mercier page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Thibault Mercier image
Thibault Mercier

Thibault Mercier est avocat et co-fondateur du Cercle Droit & Liberté.

