RETOUR DE BATON

18 février 2026

Liberté d’expression à géométrie variable : quand LFI se prend sa stratégie d’intimidation idéologique en boomerang

Bien d'avantage qu'un simple fait divers, la mort de Quentin D. incarne le bout du chemin pour une gauche radicale qui a fait ces dernières années de la contestation bruyante et violente non seulement son mode d'action mais également son mot d'ordre. Une stratégie qui se retourne contre elle alors que le pays découvre l'ampleur d'une telle dérive. Décryptage.