Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration)
Sophie, un robot utilisant l'intelligence artificielle de Hanson Robotics, échange avec un visiteur lors du Sommet mondial AI for Good de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève, le 8 juillet 2025. (Image d'illustration) © VALENTIN FLAURAUD / AFP
Freud

L’IA, une blessure narcissique pour l’humanité ?

Freud identifiait trois grandes « blessures narcissiques » infligées par la science : la perte de la centralité cosmologique avec Copernic, du statut de « couronne de la création » avec Darwin, et de la souveraineté sur notre esprit avec l’inconscient. L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle inaugure une quatrième humiliation, cette fois intellectuelle. Derrière l’illusion d’une intelligence, l’IA interroge notre rapport au savoir, au travail, à la spiritualité et à la responsabilité collective. Pour éviter que cette nouvelle fracture ne creuse des déséquilibres sociaux et culturels durables, la société doit dépasser la peur comme l’adhésion aveugle et renouer avec une réflexion critique, humaniste et spirituelle.

avec Antje Jackelén
author imageAntje Jackelén

Conseillère principale et théologienne systématique, Université de Lund

Voir la bio »

