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Blurred backgroundDésormais, l'intelligence artificielle révolutionne aussi le monde de l'industrie musicale
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NOUVELLE ERE

30 octobre 2026

L’IA pourrait bien détruire notre oreille musicale sans même que nous nous en rendions compte

À l'heure où des outils comme Suno démocratisent la production automatisée de morceaux, Thomas Solignac analyse les effets de ces flux algorithmiques sur nos repères d'écoute, les limites artistiques de l'IA et l'urgence pour les plateformes d'en étiqueter les contenus.

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MOTS-CLES

IA , Intelligence Artificielle , musique , oreille musicale , artistes , Génération Z

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A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Solignac

Thomas Solignac est entrepreneur et consultant en intelligence artificielle. Il a cofondé en 2016 la start-up Golem.ai. Il est l’auteur de L’intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls (First, 2e édition, 2026).