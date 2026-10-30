NOUVELLE ERE
30 octobre 2026
L’IA pourrait bien détruire notre oreille musicale sans même que nous nous en rendions compte
À l'heure où des outils comme Suno démocratisent la production automatisée de morceaux, Thomas Solignac analyse les effets de ces flux algorithmiques sur nos repères d'écoute, les limites artistiques de l'IA et l'urgence pour les plateformes d'en étiqueter les contenus.
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THEMATIQUESTech & IA
Thomas Solignac est entrepreneur et consultant en intelligence artificielle. Il a cofondé en 2016 la start-up Golem.ai. Il est l’auteur de L’intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls (First, 2e édition, 2026).
Thomas Solignac est entrepreneur et consultant en intelligence artificielle. Il a cofondé en 2016 la start-up Golem.ai. Il est l’auteur de L’intelligence artificielle en 50 notions clés pour les Nuls (First, 2e édition, 2026).