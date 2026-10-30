NOUVELLE ERE

L’IA pourrait bien détruire notre oreille musicale sans même que nous nous en rendions compte

À l'heure où des outils comme Suno démocratisent la production automatisée de morceaux, Thomas Solignac analyse les effets de ces flux algorithmiques sur nos repères d'écoute, les limites artistiques de l'IA et l'urgence pour les plateformes d'en étiqueter les contenus.