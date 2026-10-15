Sarah Cook est commissaire d’exposition en art contemporain, spécialisée dans les nouveaux médias, l’art lié à l’information et les projets à la croisée de l’art et de la science. Elle occupe un poste de professeure invitée en art et intelligence artificielle à l’université d’Umeå, en Suède, dans le cadre d’un projet de recherche financé par le programme « Wallenberg AI and Autonomous Systems Programme – Humanities and Society » (2023-2028).