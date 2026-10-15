CULTURE & IA
15 octobre 2026
L’IA peut-elle aider à « humaniser » les musées ?
La couverture d’un nouveau rapport sur l’intelligence artificielle (IA), publié par un groupe de réflexion américain dédié aux musées, revisite « La Création d’Adam » de la chapelle Sixtine : la main de Dieu y est remplacée par une main robotique, façon « Terminator ». Jusque-là, rien de très surprenant.
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THEMATIQUESTech & IA
Sarah Cook est commissaire d’exposition en art contemporain, spécialisée dans les nouveaux médias, l’art lié à l’information et les projets à la croisée de l’art et de la science. Elle occupe un poste de professeure invitée en art et intelligence artificielle à l’université d’Umeå, en Suède, dans le cadre d’un projet de recherche financé par le programme « Wallenberg AI and Autonomous Systems Programme – Humanities and Society » (2023-2028).
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Sarah Cook est commissaire d’exposition en art contemporain, spécialisée dans les nouveaux médias, l’art lié à l’information et les projets à la croisée de l’art et de la science. Elle occupe un poste de professeure invitée en art et intelligence artificielle à l’université d’Umeå, en Suède, dans le cadre d’un projet de recherche financé par le programme « Wallenberg AI and Autonomous Systems Programme – Humanities and Society » (2023-2028).