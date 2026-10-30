PEUR SUR LA VILLE

L’extrême-gauche berlinoise terrorisée par ses alliés pro-palestiniens : les révélations explosives du Spiegel font trembler l’Allemagne

Alors que Die Linke négocie la direction de la capitale allemande avec le SPD et les Verts, la fuite accidentelle de notes confidentielles d'Elif Eralp, favorite pour diriger la ville, déclenche un séisme politique. En voulant expurger d'une interview ses liens avec un militant pro-Hamas, son équipe a transmis par erreur ses craintes pour sa sécurité et celle de sa famille.