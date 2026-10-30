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Blurred backgroundElif Eralp, tête de liste du parti de gauche Die Linke, prend la parole lors d’un congrès de la section berlinoise du parti, à Berlin, le 25 septembre 2026.
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PEUR SUR LA VILLE

30 octobre 2026

L’extrême-gauche berlinoise terrorisée par ses alliés pro-palestiniens : les révélations explosives du Spiegel font trembler l’Allemagne

Alors que Die Linke négocie la direction de la capitale allemande avec le SPD et les Verts, la fuite accidentelle de notes confidentielles d'Elif Eralp, favorite pour diriger la ville, déclenche un séisme politique. En voulant expurger d'une interview ses liens avec un militant pro-Hamas, son équipe a transmis par erreur ses craintes pour sa sécurité et celle de sa famille.

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MOTS-CLES

Der Spiegel , gauche , Berlin , Allemagne , pro-palestiniens , Palestine , terrorisme

THEMATIQUES

Allemagne
A PROPOS DES AUTEURS
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Hans Stark

Hans Stark est chercheur à l'IFRI (Cerfa) et professeur à la Sorbonne.

 