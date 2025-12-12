Revue de presse des Hebdos.
REVUE DE PRESSE DES HEBDOS
12 décembre 2025
L’Express fait sauter le vernis libéral du RN & voit Le Pen-Bardella divorcer, Marianne voit Villiers réconcilier les 3 droites françaises; Sarkozy annonce la révolution dans le Point; Shein excelle dans la manipulation politique, Sébastien Lecornu aussi
Dans vos hebdos cette semaine : la droite est partout, décidément : à peine une dénonciation du “stalinisme zombie” que Jean Birnbaum voit à l’oeuvre au sein d’une gauche qui rejoue les procès de Moscou contre sa tradition antitotalitaire, passée aux oubliettes. Une amnésie entretenue par des intellectuels et responsables qui préfèrent l’oubli à la confrontation avec les erreurs historiques, au risque de trahir leurs idéaux d’émancipation et de justice sociale.
11 min de lecture
MOTS-CLESRevue de presse des hebdos , L'Express , Le Pen , Bardella , Le Point , Sarkozy , Marianne , Mélenchon , Shein
THEMATIQUESMédia
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.
Populaires
Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation.