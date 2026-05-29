POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"L'Express", "Marianne" et "Le Point".
See image caption

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

29 mai 2026

L’Express démêle la peur du danger dans nos assiettes; Marianne redoute une victoire de Mélenchon, Le Point prédit l'échec de l'union des droites, Le Nouvel Obs mise sur Glucksmann; François Ruffin, "bien facho" pour LFI; Patrick Bruel obsédé du pouvoir

Entre guerre en Ukraine, risques sanitaires invisibles, recomposition de la gauche et impasses de la droite, les hebdomadaires dessinent une France et un monde traversés par les incertitudes. Pendant que L'Express démêle les peurs liées à notre alimentation et que Le Point analyse les leçons stratégiques de l'armée ukrainienne, Marianne ausculte les ambitions présidentielles de Mélenchon, Glucksmann, Ruffin ou Bellamy à l'approche de 2027.

Photo of Alice Maindron
Alice Maindron Go to Alice Maindron page

13 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Revue de presse des hebdos , Marianne , Le Point , L'Express , Presse , Politique , Mélenchon , Mathilde Panot , ukraine , Glucksmann , Patrick Bruel , François-Xavier Bellamy , François Ruffin , droite

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron image
Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

Populaires

1Assaut sur l’espace public : ce double défi qui se joue derrière le syndrome La Baule-Deauville
2Une étude italienne montre que les séniors sont responsables à 80% de leur état de santé (pour la partie des maladies évitables)
3Choc énergétique : pourquoi la demande de carburant s'effondre encore plus que lors des crises précédentes
4Quand le « racisme blanc » l’emporte sur le meurtre de Noirs
5D’un milliardaire à l’autre : Bolloré (fils) en électeur de gauche, Pigasse en businessman trumpiste
6Au Conseil d'État, TF1 lâche le CNC face à Netflix : la défection que personne n'a voulu voir
7La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?