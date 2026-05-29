REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

29 mai 2026

L’Express démêle la peur du danger dans nos assiettes; Marianne redoute une victoire de Mélenchon, Le Point prédit l'échec de l'union des droites, Le Nouvel Obs mise sur Glucksmann; François Ruffin, "bien facho" pour LFI; Patrick Bruel obsédé du pouvoir

Entre guerre en Ukraine, risques sanitaires invisibles, recomposition de la gauche et impasses de la droite, les hebdomadaires dessinent une France et un monde traversés par les incertitudes. Pendant que L'Express démêle les peurs liées à notre alimentation et que Le Point analyse les leçons stratégiques de l'armée ukrainienne, Marianne ausculte les ambitions présidentielles de Mélenchon, Glucksmann, Ruffin ou Bellamy à l'approche de 2027.