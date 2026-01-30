POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundRevue de presse des hebdos 30 janvier 2026

Revue de presse des hebdos 30 janvier 2026

REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

30 janvier 2026

L’Express aligne ceux qui nient le décrochage européen, Marianne la folie racialiste de LFI ; Les universités, une cocotte-minute financière, CNews, un modèle en crise ; Les bénéficiaires de l’immigration illégale aux Etats-Unis financent Trump

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : les Kurdes ont toujours combattu aux côtés des armées occidentales, et on ne leur rend pas la pareille : Le Point s’indigne sur le sort de ce peuple sans Etat. Et on pleurera avec L’Obs, en y lisant les témoignages des Iraniens. Car à Téhéran, “les gens tombaient comme des fleurs qu’on coupe au sécateur”. On lâche son portable et on se saisit des conseils du Nouvel Obs pour moins scroller…

Photo of Alice Maindron
Alice Maindron Go to Alice Maindron page

11 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Revue de presse des hebdos , L'Express , Marianne , Le Point , Le Nouvel Obs

THEMATIQUES

Média
A PROPOS DES AUTEURS
Alice Maindron image
Alice Maindron

Alice Maindron a enseigné la philosophie à vos chères têtes blondes, et a sévi dans le conseil et la formation. 

Populaires

1Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
2À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?
3Pas d’exploitation pétrolière en Guyane : le masochisme énergétique à la française
4Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits
5Déjà plus de 30 000 morts en Iran : les porteurs de keffieh aux abonnés absents
6Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant
7Régularisation massive de sans-papiers en Espagne : voilà pourquoi l’immigration n’est pas du tout le miracle économique que décrit Pedro Sanchez