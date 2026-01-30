REVUE DE PRESSE DES HEBDOS

30 janvier 2026

L’Express aligne ceux qui nient le décrochage européen, Marianne la folie racialiste de LFI ; Les universités, une cocotte-minute financière, CNews, un modèle en crise ; Les bénéficiaires de l’immigration illégale aux Etats-Unis financent Trump

Aussi à la Une de vos hebdos cette semaine : les Kurdes ont toujours combattu aux côtés des armées occidentales, et on ne leur rend pas la pareille : Le Point s’indigne sur le sort de ce peuple sans Etat. Et on pleurera avec L’Obs, en y lisant les témoignages des Iraniens. Car à Téhéran, “les gens tombaient comme des fleurs qu’on coupe au sécateur”. On lâche son portable et on se saisit des conseils du Nouvel Obs pour moins scroller…