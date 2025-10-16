Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Santéil y a 13 minutes
Des personnes en train de suivre un cours de gym dans une salle de sport. (Image d'illustration)
Des personnes en train de suivre un cours de gym dans une salle de sport. (Image d'illustration) © AL BELLO / Getty Images via AFP
Santé cellulaire

L’exercice physique peut être une arme pour faire reculer les cancers et voilà comment

Une récente étude australienne, publiée dans Breast Cancer Research and Treatment (Bettariga, Taaffe, Crespo-Garcia et al., 2025), démontre qu’une simple séance d’exercice intense ou de résistance peut augmenter dans le sang la concentration de “myokines”, des protéines sécrétées par les muscles, capables d’inhiber la croissance de cellules cancéreuses in vitro. Une découverte qui bouleverse notre compréhension du rôle du mouvement dans la lutte contre le cancer.

avec Christophe de Jaeger
author imageChristophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

Voir la bio »

