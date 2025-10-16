Santéil y a 13 minutes
Santé cellulaire
L’exercice physique peut être une arme pour faire reculer les cancers et voilà comment
Une récente étude australienne, publiée dans Breast Cancer Research and Treatment (Bettariga, Taaffe, Crespo-Garcia et al., 2025), démontre qu’une simple séance d’exercice intense ou de résistance peut augmenter dans le sang la concentration de “myokines”, des protéines sécrétées par les muscles, capables d’inhiber la croissance de cellules cancéreuses in vitro. Une découverte qui bouleverse notre compréhension du rôle du mouvement dans la lutte contre le cancer.