ALERTE A L’EURO-CLAQUAGE
1 août 2026
L’Europe continent de l’IA ? Ambitions XXL, moyens XXS, le grand écart de la Commission de Bruxelles
Avec ses gigafactories, l'Union européenne espère reprendre pied dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Mais face aux investissements massifs des États-Unis et de la Chine, l'ambition européenne se heurte à des faiblesses bien plus profondes que le seul manque de financements. L'économiste Julien Pillot décrypte les limites d'un modèle en quête de souveraineté.
4 min de lecture
THEMATIQUESEurope
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau
Populaires
Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau