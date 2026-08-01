POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUnion Européenne et nouvelles technologies. (Image d'illustration)
See image caption
See copyright

ALERTE A L’EURO-CLAQUAGE

1 août 2026

L’Europe continent de l’IA ? Ambitions XXL, moyens XXS, le grand écart de la Commission de Bruxelles

Avec ses gigafactories, l'Union européenne espère reprendre pied dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Mais face aux investissements massifs des États-Unis et de la Chine, l'ambition européenne se heurte à des faiblesses bien plus profondes que le seul manque de financements. L'économiste Julien Pillot décrypte les limites d'un modèle en quête de souveraineté.

Photo of Julien Pillot
Julien Pillot Go to Julien Pillot page

4 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Union européenne , Big Tech , nouvelles technologies , société , économie , gigafactory

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Julien Pillot image
Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau