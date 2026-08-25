ATLANTI-CULTURE

"Lettre d’une inconnue" : Une belle lecture emplie d’émotion

La passion dans ce qu’elle a de plus absolu, irrationnel et destructeur. De : Stefan Zweig Version audio réalisée par les éditions Audiolib parue en 2009 Texte lu par Léa Drucker Durée 1 h 40 13,20 Euros ; 11,95 Euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1922, 128 pages chez Folio classique de Gallimard