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ATLANTI-CULTURE

25 août 2026

"Lettre d’une inconnue" : Une belle lecture emplie d’émotion

La passion dans ce qu’elle a de plus absolu, irrationnel et destructeur. De : Stefan Zweig Version audio réalisée par les éditions Audiolib parue en 2009 Texte lu par Léa Drucker Durée 1 h 40 13,20 Euros ; 11,95 Euros en téléchargement (Edition brochée, première parution en 1922, 128 pages chez Folio classique de Gallimard

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MOTS-CLES

Lettre d’une inconnue , Stefan Sweig , Audiolib

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Ruault pour Culture-Tops

Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).