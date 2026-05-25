THE WORLD IN MAPS
25 mai 2026
Les zones sous domination musulmane et leur durée à travers l’histoire
Découvrez l'étendue des empires musulmans et leurs durées à travers cette carte.
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THEMATIQUESHistoire
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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