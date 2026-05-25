POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLes zones sous domination musulmane et leur durée à travers l’histoire
See image caption

THE WORLD IN MAPS

25 mai 2026

Les zones sous domination musulmane et leur durée à travers l’histoire

Découvrez l'étendue des empires musulmans et leurs durées à travers cette carte.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

carte , World in Maps , empires musulmans , histoire

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1Le super El Niño qui se profile pour 2026 pourrait faire plus de morts que les 50 millions enregistrés en 1877
2Tokyo-New York en 1 h 45 : le Japon à la conquête du supersonique
3Le succès économique de la Pologne refroidit ses envies de joindre l’euro et voilà ce que ça nous révèle de l’état de la monnaie unique
4La France est-elle vraiment plus pauvre que le Mississippi (et l’Europe un passager clandestin bénéficiant indûment du travail des Américains…) ?
5Et pendant ce temps là, les Chinois assument ouvertement leur projet de se saisir de l'Extrême-Orient russe tant Moscou ne maîtrise plus son propre territoire
6Ce qui se cache derrière les bouchons attachés en Europe
7Pétition anti-Bolloré : itinéraire d’enfants gâtés en perdition…