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Yeux (image d'illustration)
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HUMAINS AUGMENTES

13 octobre 2026

Les yeux bioniques sont en train de devenir une réalité

Si vous vous êtes plongé dans les univers de Star Trek, Terminator ou du roman cyberpunk Neuromancer de William Gibson, vous savez que la vision électronique augmentée est un classique de la science-fiction. Aujourd’hui, ce qui relevait autrefois de la fiction futuriste devient réalité.

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MOTS-CLES

science , médecine , yeux bioniques , augmentations , transhumanisme , cyberpunk , Chirurgie , caméra , malvoyants

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Tim Jackson
Professeur de recherche rétinienne

Tim Jackson est chirurgien ophtalmologue consultant au King's College Hospital et professeur de recherche sur la rétine au King's College de Londres, deux établissements qui font partie de King's Health Partners, le plus grand centre universitaire de sciences de la santé du Royaume-Uni.

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