HUMAINS AUGMENTES

Les yeux bioniques sont en train de devenir une réalité

Si vous vous êtes plongé dans les univers de Star Trek, Terminator ou du roman cyberpunk Neuromancer de William Gibson, vous savez que la vision électronique augmentée est un classique de la science-fiction. Aujourd’hui, ce qui relevait autrefois de la fiction futuriste devient réalité.