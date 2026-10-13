HUMAINS AUGMENTES
13 octobre 2026
Les yeux bioniques sont en train de devenir une réalité
Si vous vous êtes plongé dans les univers de Star Trek, Terminator ou du roman cyberpunk Neuromancer de William Gibson, vous savez que la vision électronique augmentée est un classique de la science-fiction. Aujourd’hui, ce qui relevait autrefois de la fiction futuriste devient réalité.
4 min de lecture
MOTS-CLESscience , médecine , yeux bioniques , augmentations , transhumanisme , cyberpunk , Chirurgie , caméra , malvoyants
THEMATIQUESSciences
Tim Jackson est chirurgien ophtalmologue consultant au King's College Hospital et professeur de recherche sur la rétine au King's College de Londres, deux établissements qui font partie de King's Health Partners, le plus grand centre universitaire de sciences de la santé du Royaume-Uni.
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Tim Jackson est chirurgien ophtalmologue consultant au King's College Hospital et professeur de recherche sur la rétine au King's College de Londres, deux établissements qui font partie de King's Health Partners, le plus grand centre universitaire de sciences de la santé du Royaume-Uni.