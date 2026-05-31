THE WORLD IN MAPS
31 mai 2026
Les treize colonies originales qui sont devenues les Etats-Unis
Du Massachusetts à la Géorgie, les treize colonies britanniques ont constitué le berceau des États-Unis. Marquées par des économies et des modes de vie variés, elles ont progressivement développé un sentiment d’unité qui culminera avec la Déclaration d’indépendance de 1776 et la création d’un nouvel État.
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MOTS-CLESÉtats-Unis , Amérique , territoires , colonies , histoire , carte , régions , Virginie , New York
THEMATIQUESInternational
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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