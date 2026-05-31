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THE WORLD IN MAPS

31 mai 2026

Les treize colonies originales qui sont devenues les Etats-Unis

Du Massachusetts à la Géorgie, les treize colonies britanniques ont constitué le berceau des États-Unis. Marquées par des économies et des modes de vie variés, elles ont progressivement développé un sentiment d’unité qui culminera avec la Déclaration d’indépendance de 1776 et la création d’un nouvel État.

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États-Unis , Amérique , territoires , colonies , histoire , carte , régions , Virginie , New York

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International
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