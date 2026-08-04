DEFIS TECHNOLOGIQUES
4 août 2026
Les traducteurs basés sur l'IA gagnent en fluidité, mais la communication ne se résume jamais à de simples mots
Les outils de traduction vocale basés sur l’intelligence artificielle progressent rapidement et offrent des échanges toujours plus fluides. Mais comprendre une langue ne consiste pas seulement à traduire des mots : les nuances, le contexte et les émotions restent des défis majeurs pour les machines.
5 min de lecture
Natalia Rodríguez Vicente est maître de conférences en études de traduction et d'interprétation au sein du Département de langues et de linguistique de l'Université de l'Essex.
Lucas N Vieira est professeur de traduction et de technologie à l'École des langues vivantes de l'Université de Bristol.
Populaires
Natalia Rodríguez Vicente est maître de conférences en études de traduction et d'interprétation au sein du Département de langues et de linguistique de l'Université de l'Essex.
Lucas N Vieira est professeur de traduction et de technologie à l'École des langues vivantes de l'Université de Bristol.