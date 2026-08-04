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Les modèles d'IA deviennent de plus en plus performants.
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DEFIS TECHNOLOGIQUES

4 août 2026

Les traducteurs basés sur l'IA gagnent en fluidité, mais la communication ne se résume jamais à de simples mots

Les outils de traduction vocale basés sur l’intelligence artificielle progressent rapidement et offrent des échanges toujours plus fluides. Mais comprendre une langue ne consiste pas seulement à traduire des mots : les nuances, le contexte et les émotions restent des défis majeurs pour les machines.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , langue , traduction , langage , modèle de langage , chatGPT , voix humaine , mots , complexité , difficultés

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Natalia Rodríguez Vicente

Natalia Rodríguez Vicente est maître de conférences en études de traduction et d'interprétation au sein du Département de langues et de linguistique de l'Université de l'Essex.

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Lucas N Vieira

Lucas N Vieira est professeur de traduction et de technologie à l'École des langues vivantes de l'Université de Bristol.