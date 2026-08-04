DEFIS TECHNOLOGIQUES

Les traducteurs basés sur l'IA gagnent en fluidité, mais la communication ne se résume jamais à de simples mots

Les outils de traduction vocale basés sur l’intelligence artificielle progressent rapidement et offrent des échanges toujours plus fluides. Mais comprendre une langue ne consiste pas seulement à traduire des mots : les nuances, le contexte et les émotions restent des défis majeurs pour les machines.