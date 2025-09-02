Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

High-techil y a 2 heures
Une voiture. (Image d'illustration)
Une voiture. (Image d'illustration) © Reuters
Technologies automobiles

Les systèmes d’assistance à la conduite sauvent des vies alors pourquoi tant de conducteurs les désactivent-ils ?

Freinage d’urgence, maintien de voie, surveillance des angles morts : ces systèmes sauvent des vies et limitent les collisions les plus graves. Pourtant, une part croissante de conducteurs les désactivent, jugeant ces technologies trop intrusives ou mal comprises. Un paradoxe qui interroge sur la manière d’intégrer l’innovation sans braquer ceux qui doivent l’utiliser.

avec Zahra ShahhoseinietAli ArdeshirietAkshay VijetMilad Haghani
author imageZahra Shahhoseini

Chercheuse en santé publique, Université Monash

author imageAli Ardeshiri

Chercheur principal en économie urbaine, Université d’Australie-Méridionale


author imageAkshay Vij

Professeur associé, UniSA Business, Université d’Australie-Méridionale

author imageMilad Haghani

Professeur associé et Principal Fellow en gestion des risques urbains et résilience, Université de Melbourne

