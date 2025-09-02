Technologies automobiles

Les systèmes d’assistance à la conduite sauvent des vies alors pourquoi tant de conducteurs les désactivent-ils ?

Freinage d’urgence, maintien de voie, surveillance des angles morts : ces systèmes sauvent des vies et limitent les collisions les plus graves. Pourtant, une part croissante de conducteurs les désactivent, jugeant ces technologies trop intrusives ou mal comprises. Un paradoxe qui interroge sur la manière d’intégrer l’innovation sans braquer ceux qui doivent l’utiliser.