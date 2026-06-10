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CORRELATION N’EST PAS CAUSALITE

10 juin 2026

Les smartphones responsables de la chute de la natalité ? Un coupable bien trop facile

Deux études américaines, une couverture en une du Financial Times, et voilà le smartphone promu grand responsable de la dénatalité mondiale. Thibault Prebay, auteur de Démographie, la bombe tranquille, n'est pas convaincu. Son verdict : une corrélation commode qui occulte un siècle de dynamiques démographiques bien documentées.

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MOTS-CLES

taux de natalité , Economie , Démographie , smartphones

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A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu
Psychanalyste et psychothérapeute, directeur de l'Institut de Psychanalyse Active (IPA)
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Thibault Prebay
Thibault Prebay, économiste et spécialiste des marchés financiers et des grands équilibres démographiques. Auteur de Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher