CORRELATION N’EST PAS CAUSALITE
10 juin 2026
Les smartphones responsables de la chute de la natalité ? Un coupable bien trop facile
Deux études américaines, une couverture en une du Financial Times, et voilà le smartphone promu grand responsable de la dénatalité mondiale. Thibault Prebay, auteur de Démographie, la bombe tranquille, n'est pas convaincu. Son verdict : une corrélation commode qui occulte un siècle de dynamiques démographiques bien documentées.
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A PROPOS DES AUTEURS
Thibault Prebay
Thibault Prebay, économiste et spécialiste des marchés financiers et des grands équilibres démographiques. Auteur de Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher
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A PROPOS DES AUTEURS
Thibault Prebay
Thibault Prebay, économiste et spécialiste des marchés financiers et des grands équilibres démographiques. Auteur de Démographie, la bombe tranquille aux éditions du Rocher