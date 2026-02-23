POLITIQUE
Le président-directeur général de Siemens AG, Roland Busch, met en avant les lunettes intelligentes Rayban Meta intégrant l'IA lors d'une conférence de presse de Siemens au Consumer Electronics Show (CES) annuel à Las Vegas, Nevada, le 6 janvier 2026.
23 février 2026

Les smart glasses de Google ont d’ores et déjà le meilleur logiciel du marché… mais pas le meilleur look

Alors que Meta a pris une longueur d’avance avec ses lunettes connectées au design signé Ray-Ban et Oakley, Google tente son retour en misant cette fois sur l’intelligence artificielle embarquée, notamment via Gemini. Au final, la bataille des lunettes connectées se joue autant sur le style que sur la maîtrise de l’écosystème numérique.

Anthony Poncier

lunettes connectées , smart glasses , tech , gadget , Google , Apple , Meta , Gemini

Tech & IA
Anthony Poncier

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

