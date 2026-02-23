MINUTE TECH

23 février 2026

Les smart glasses de Google ont d’ores et déjà le meilleur logiciel du marché… mais pas le meilleur look

Alors que Meta a pris une longueur d’avance avec ses lunettes connectées au design signé Ray-Ban et Oakley, Google tente son retour en misant cette fois sur l’intelligence artificielle embarquée, notamment via Gemini. Au final, la bataille des lunettes connectées se joue autant sur le style que sur la maîtrise de l’écosystème numérique.