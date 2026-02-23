MINUTE TECH
23 février 2026
Les smart glasses de Google ont d’ores et déjà le meilleur logiciel du marché… mais pas le meilleur look
Alors que Meta a pris une longueur d’avance avec ses lunettes connectées au design signé Ray-Ban et Oakley, Google tente son retour en misant cette fois sur l’intelligence artificielle embarquée, notamment via Gemini. Au final, la bataille des lunettes connectées se joue autant sur le style que sur la maîtrise de l’écosystème numérique.
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
