CHIFFRES OFFICIELS
30 septembre 2026
Les sept erreurs à ne pas faire dans l’analyse des statistiques publiques russes
Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, l’analyse des statistiques russes exige davantage de prudence. Les chiffres officiels doivent désormais être confrontés à leur méthode de production et à leur contexte.
11 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Dmytro Voronenko est chercheur indépendant. Éditeur d’incidence.world, un observatoire quantitatif consacré aux limites de la résilience russe dans une guerre d’usure.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Dmytro Voronenko est chercheur indépendant. Éditeur d’incidence.world, un observatoire quantitatif consacré aux limites de la résilience russe dans une guerre d’usure.