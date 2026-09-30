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Le président russe Vladimir Poutine assiste à une réunion. (Image d'illustration)
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CHIFFRES OFFICIELS

30 septembre 2026

Les sept erreurs à ne pas faire dans l’analyse des statistiques publiques russes

Alors que la guerre en Ukraine se prolonge, l’analyse des statistiques russes exige davantage de prudence. Les chiffres officiels doivent désormais être confrontés à leur méthode de production et à leur contexte.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , ukraine , Moscou , Kremlin , Vladimir Poutine , finance , pétrole , roubles , critère , économie , sanctions , économie russe

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Dmytro Voronenko

Dmytro Voronenko est chercheur indépendant. Éditeur d’incidence.world, un observatoire quantitatif consacré aux limites de la résilience russe dans une guerre d’usure.

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