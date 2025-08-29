Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Scienceil y a 3 heures
Le cerveau humain. (Image d'illustration) © Reuters
Neurosciences

Les scientifiques se sont trompés sur les membres fantômes depuis des décennies

Longtemps, les neuroscientifiques ont cru que le cerveau se réorganisait après une amputation, les zones voisines « occupant » l’espace laissé vacant. Une étude publiée dans Nature Neuroscience démontre le contraire : la carte corporelle demeure étonnamment stable, même plusieurs années après l’opération. Cette résilience explique la persistance des sensations fantômes et pourrait être mise à profit par les technologies de pointe, des interfaces cerveau-ordinateur aux prothèses capables de restituer des sensations naturelles.

avec Hunter SchoneetSzymanska Malgorzata
Hunter Schone

Chercheur postdoctoral, Université de Pittsburgh

Szymanska Malgorzata

Doctorante, Cognition et sciences du cerveau, Université de Cambridge

