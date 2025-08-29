Neurosciences

Les scientifiques se sont trompés sur les membres fantômes depuis des décennies

Longtemps, les neuroscientifiques ont cru que le cerveau se réorganisait après une amputation, les zones voisines « occupant » l’espace laissé vacant. Une étude publiée dans Nature Neuroscience démontre le contraire : la carte corporelle demeure étonnamment stable, même plusieurs années après l’opération. Cette résilience explique la persistance des sensations fantômes et pourrait être mise à profit par les technologies de pointe, des interfaces cerveau-ordinateur aux prothèses capables de restituer des sensations naturelles.