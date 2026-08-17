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Les saunas et les bains glacés peuvent-ils affecter la fertilité masculine ?

Sauna, bain froid, glace sur les testicules… Les conseils pour « optimiser » la fertilité masculine se multiplient sur les réseaux sociaux. Mais que dit réellement la science ? Si une exposition importante à la chaleur peut temporairement altérer la qualité des spermatozoïdes, aucune preuve solide ne montre que les bains froids améliorent la fertilité.