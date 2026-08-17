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Des personnes profitent d'un bain dans les eaux froides d'une zone humide près de la plage d'Astros, dans le Péloponnèse, au sud de la Grèce.
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MAXXING

17 août 2026

Les saunas et les bains glacés peuvent-ils affecter la fertilité masculine ? 

Sauna, bain froid, glace sur les testicules… Les conseils pour « optimiser » la fertilité masculine se multiplient sur les réseaux sociaux. Mais que dit réellement la science ? Si une exposition importante à la chaleur peut temporairement altérer la qualité des spermatozoïdes, aucune preuve solide ne montre que les bains froids améliorent la fertilité.

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MOTS-CLES

santé , sperme , maxxing , hommes , spermatozoïdes , fertilité , froid , sauna , bain glacé , risques , science , étude , recherche , testostérone

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Conrad Goodhew

Conrad Goodhew est assistant d'enseignement à l'École des sciences de la santé au sein de l'Université de Canterbury.

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Hoani Smith

Hoani Smith est maître de conférences en gestion du sport et sciences du sport à l'Université Lincoln en Nouvelle-Zélande.

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