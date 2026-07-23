GUERRE EN UKRAINE
23 juillet 2026
Les sanctions européennes contre la Russie patinent alors même que Bruxelles a perdu son excuse Orbán
La Grèce retarde le dernier paquet de mesures de l’UE, tandis que d’autres gouvernements ont contraint Bruxelles à assouplir les mesures affectant le transport maritime, les banques, la pêche et les voyages.
3 min de lecture
MOTS-CLESGuerre en Ukraine , Russie , sanctions économiques , Grèce , Union-Européenne , Viktor Orbán
THEMATIQUESEurope
Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.
Populaires
Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.