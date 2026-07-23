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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, participent au 8e sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Erevan, le 4 mai 2026.
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GUERRE EN UKRAINE

23 juillet 2026

Les sanctions européennes contre la Russie patinent alors même que Bruxelles a perdu son excuse Orbán

La Grèce retarde le dernier paquet de mesures de l’UE, tandis que d’autres gouvernements ont contraint Bruxelles à assouplir les mesures affectant le transport maritime, les banques, la pêche et les voyages.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Russie , sanctions économiques , Grèce , Union-Européenne , Viktor Orbán

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Tamás Orbán

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.