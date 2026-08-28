Ross Walker est un ancien athlète international écossais, aujourd'hui maître de conférences en management du sport à l'Université de Stirling, après avoir exercé à l'Université d'Édimbourg et à l'Université de l'Ouest de l'Écosse. Il possède une solide expérience et une expertise avérée dans les domaines suivants : développement et services aux athlètes, sport de haut niveau et de performance, responsabilité sociétale des entreprises (RSE), organisation d'événements et de compétitions, économie du sport, développement du sport, histoire du sport et management du sport.