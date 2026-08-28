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Des robots humanoïdes s'affrontent lors de la finale du 100 mètres pour petits robots, durant les deuxièmes Jeux mondiaux des robots humanoïdes, au Stade national de patinage de vitesse de Pékin, le 26 août 2026.
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NOUVEAU RECORD

28 août 2026

Les robots courent maintenant plus vite que les meilleurs sprinteurs humains mais sont-ils vraiment des athlètes ?

Voir un robot humanoïde courir le 100 mètres en 9,39 secondes a de quoi impressionner. Lors des World Humanoid Robot Games qui se sont tenus cette semaine à Pékin, une machine aurait battu le record du monde détenu par Usain Bolt, tandis qu'une autre a sauté plus haut que le record de saut en hauteur établi il y a longtemps par Javier Sotomayor.

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MOTS-CLES

robots , humanoïdes , Chine , Compétition , sport , robotique , World Humanoid Robot Games

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A PROPOS DES AUTEURS
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Ross Walker

Ross Walker est un ancien athlète international écossais, aujourd'hui maître de conférences en management du sport à l'Université de Stirling, après avoir exercé à l'Université d'Édimbourg et à l'Université de l'Ouest de l'Écosse. Il possède une solide expérience et une expertise avérée dans les domaines suivants : développement et services aux athlètes, sport de haut niveau et de performance, responsabilité sociétale des entreprises (RSE), organisation d'événements et de compétitions, économie du sport, développement du sport, histoire du sport et management du sport.