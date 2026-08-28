NOUVEAU RECORD
28 août 2026
Les robots courent maintenant plus vite que les meilleurs sprinteurs humains mais sont-ils vraiment des athlètes ?
Voir un robot humanoïde courir le 100 mètres en 9,39 secondes a de quoi impressionner. Lors des World Humanoid Robot Games qui se sont tenus cette semaine à Pékin, une machine aurait battu le record du monde détenu par Usain Bolt, tandis qu'une autre a sauté plus haut que le record de saut en hauteur établi il y a longtemps par Javier Sotomayor.
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THEMATIQUESTech & IA
Ross Walker est un ancien athlète international écossais, aujourd'hui maître de conférences en management du sport à l'Université de Stirling, après avoir exercé à l'Université d'Édimbourg et à l'Université de l'Ouest de l'Écosse. Il possède une solide expérience et une expertise avérée dans les domaines suivants : développement et services aux athlètes, sport de haut niveau et de performance, responsabilité sociétale des entreprises (RSE), organisation d'événements et de compétitions, économie du sport, développement du sport, histoire du sport et management du sport.
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Ross Walker est un ancien athlète international écossais, aujourd'hui maître de conférences en management du sport à l'Université de Stirling, après avoir exercé à l'Université d'Édimbourg et à l'Université de l'Ouest de l'Écosse. Il possède une solide expérience et une expertise avérée dans les domaines suivants : développement et services aux athlètes, sport de haut niveau et de performance, responsabilité sociétale des entreprises (RSE), organisation d'événements et de compétitions, économie du sport, développement du sport, histoire du sport et management du sport.