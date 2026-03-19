ATLANTI-CULTURE
19 mars 2026
"Les recyclés" : Un roman troublant et décevant
La foire aux êtres humains… encombrants ! De : Georges-Olivier Châteaureynaud Grasset Parution en janvier 2026 240 pages 19 euros (13,99 euros en téléchargement)
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).