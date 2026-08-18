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Vue générale des antennes du radiotélescope KAT-7, dans le parc national de MeerKAT, le 26 mars 2025.
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ESPACE

18 août 2026

Les radiotélescopes aident les scientifiques à cartographier les molécules dans l'espace et à découvrir où et comment se forment les étoiles

À des milliers d’années-lumière de la Terre, de gigantesques nuages de gaz et de poussière abritent les berceaux des étoiles. Grâce aux radiotélescopes, les astronomes peuvent pourtant explorer ces laboratoires cosmiques à distance, cartographier les molécules qui les composent et suivre les conditions dans lesquelles elles évoluent.

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MOTS-CLES

radiotélescopes , télescope , espace , étoiles , Origines , scientifiques , recherche , découvertes , lune , terre , soleil

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivia Harper Wilkins

Assistant Professor of Chemistry, Dickinson College

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