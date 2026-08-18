ESPACE

Les radiotélescopes aident les scientifiques à cartographier les molécules dans l'espace et à découvrir où et comment se forment les étoiles

À des milliers d’années-lumière de la Terre, de gigantesques nuages de gaz et de poussière abritent les berceaux des étoiles. Grâce aux radiotélescopes, les astronomes peuvent pourtant explorer ces laboratoires cosmiques à distance, cartographier les molécules qui les composent et suivre les conditions dans lesquelles elles évoluent.