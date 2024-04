Les quadragénaires, nouvelles victimes des troubles du sommeil

Une femme plongée en plein sommeil.

Atlantico : Une nouvelle étude, publiée par les chercheurs Connor M. Sheehan et Frank Infurna de l'Arizona State University et basée sur les données sur le sommeil d'environ 200.000 Américains, a révélé qu'environ 4 adultes sur 10 ne bénéficient pas du sommeil dont ils ont vraiment besoin au quotidien. Comment est-il possible d'expliquer ce manque chronique de sommeil ?

Marie-Françoise Vecchierini : L'intérêt de cette étude est de montrer, avec l'évolution dans le temps, que ce phénomène de manque de sommeil s'accroît notablement, de de génération en génération. Dès l'âge de 40 ans, le sommeil est déjà moins stable. Mais il y a une importante variabilité entre les gens. Sans oublier que le sommeil se modifie très progressivement durant la quarantaine. Les scientifiques insistent sur ce qui est un manque chronique de sommeil qui est essentiellement lié au rythme de vie des personnes. Ce rythme de vie est compris entre l'activité familiale et l'activité personnelle. On a tendance à avoir de plus en plus d'activités, donc ça prend de plus en plus de temps. Et parmi celles-ci il y a effectivement les écrans qui sont un facteur bien connu, sur lequel il y a des alertes depuis maintenant plusieurs années. Aujourd’hui nous savons que garder son téléphone avec soi dans la même pièce est un facteur d'éveil. Nous attendons une notification ou un éclairage, donc nous sommes constamment en éveil sensoriel. On sait que la lumière du smartphone, si elle donne dans les lumières bleues, va inhiber la sécrétion de la mélatonine et donc va avoir un effet sur un moins bon sommeil.

Mais aujourd’hui, des facteurs socio-économiques ont été identifiés. La prise de conscience a commencé dès la récession et la crise en 2008 qui ont augmenté les facteurs de fragilité, les difficultés financières. Dès que vous avez des facteurs de stress plus importants, avec des préoccupations pour trouver du travail, apporter de l'argent à la famille, vous allez moins bien dormir. Il y a également la responsabilité de la prise en charge des générations entre elles. Les jeunes arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail. Ils sont à la charge des générations qui ont 40 ans, 50 ans et qui ont leurs enfants qui ont 20 ans.

Qu'est-ce que le manque de sommeil engendre chez les adultes et est-ce que ça peut devenir héréditaire ?

Il y a deux aspects à prendre en compte dans le manque chronique de sommeil : la quantité et la qualité du sommeil. Le temps à l'endormissement, les réveils nocturnes ou un éveil matinal très précoce, sont les trois grands troubles du sommeil que l’on connaît. Qu'est-ce que cela a comme conséquences ? Elles vont impacter la vigilance et cela se traduit bien lors d'examens quand on enregistre les gens ou qu'on leur fait faire des agendas de sommeil sur une semaine, on voit très bien le rebond de sommeil lors des jours non travaillés, habituellement le weekend alors qu'ils n'ont pas dormi le temps qui correspond à leurs besoins de sommeil au cours de la semaine. Il y a là ce qu'on appelle aussi le jetlag social qui déstabilise l'horloge biologique.

Un temps de sommeil insuffisant et de mauvaise qualité a des répercussions sur la vigilance le lendemain. On sait aussi que lorsque ce phénomène est chronique, il y aura des répercussions sur les émotions par exemple. Les personnes qui sont vraiment en privation de sommeil et de manière répétée sur plusieurs jours vont avoir plus de stress et les adolescents seront beaucoup plus irritables. Cela a aussi des répercussions sur l’alimentation. La privation chronique de sommeil, les travaux menés par les chercheurs américains l'ont démontré, aboutit à ce que la courbe de l'obésité augmente en parallèle de la diminution de la courbe du temps de sommeil.

Comment peut-on retrouver le sommeil si on a déjà été impacté physiquement par le manque de sommeil chronique ?

Il faut d'abord connaître sa propre physiologie du sommeil car nous ne sommes pas tous régulés sur un rythme de 8 heures de sommeil par nuit, bien que ce soit les recommandations. Certaines personnes ont besoin de moins d'heures de sommeil, d’autres doivent dormir plus longtemps. En fonction de cela, il y a dans la vie des impératifs et des donneurs de temps. Par exemple, un des donneurs de temps va être l'heure à laquelle vous devez vous lever pour aller travailler. Vous devez en déduire, pour couvrir vos besoins de sommeil, l'heure à laquelle vous devez dormir. Ce qui revient à la bonne quantité du sommeil. Ensuite pour la qualité, plus le sommeil vient doucement, en moins de 20 minutes, plus il va être, ou ne pas être, impacté par des éveils nocturnes… Dernière chose qui est très importante : la régularité des horaires. Notre horloge biologique en a forcément besoin pour sa bonne régulation.