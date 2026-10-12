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12 octobre 2026

Les principales langues officielles en Afrique

L’Afrique est le continent le plus riche au monde sur le plan linguistique. Selon l’Unesco, les linguistes estiment que plus de 2 000 langues sont parlées dans ses 54 pays. Pourtant, dans les domaines du gouvernement, de l’éducation, de la diplomatie et de l’administration, un groupe de langues bien plus restreint domine.

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World in Maps , Afrique , carte , Langues , culture

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