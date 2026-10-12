WORLD IN MAPS
12 octobre 2026
Les principales langues officielles en Afrique
L’Afrique est le continent le plus riche au monde sur le plan linguistique. Selon l’Unesco, les linguistes estiment que plus de 2 000 langues sont parlées dans ses 54 pays. Pourtant, dans les domaines du gouvernement, de l’éducation, de la diplomatie et de l’administration, un groupe de langues bien plus restreint domine.
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MOTS-CLESWorld in Maps , Afrique , carte , Langues , culture
THEMATIQUESCulture
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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