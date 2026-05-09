LE POUVOIR DES PLANTES D'INTERIEUR

9 mai 2026

Les plantes d'intérieur peuvent-elles vraiment purifier l'air de votre maison ? Voici ce que dit la science

Les plantes d’intérieur purifient-elles vraiment l’air ? La réponse scientifique est bien plus nuancée que le discours popularisé depuis des décennies. Si certaines études menées en laboratoire montrent qu’elles peuvent absorber certains polluants, leur efficacité réelle dans un logement classique reste très limitée face au rôle essentiel de la ventilation et du renouvellement de l’air.