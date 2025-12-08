Les personnes qui accompagnent leurs paroles de leurs mains sont perçues comme plus convaincantes

Luca Cascio Rizzo étudie comment le langage, la voix et les mouvements corporels façonnent la communication et le comportement humain. Pour ce faire, il utilise une approche multiméthode, combinant l'analyse automatisée de textes, d'images et d'enregistrements audio sur le terrain avec des expériences contrôlées. Les travaux de Luca ont été publiés dans des revues académiques de premier plan, notamment le Journal of Consumer Research, le Journal of Marketing Research et le Journal of Marketing, et ont fait l'objet d'articles dans des médias grand public tels que la Harvard Business Review, Fast Company et The Conversation US, entre autres. En 2024, Luca a reçu le prix « Rising Star Award » de l'American Marketing Association.