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Les pays sans relations diplomatiques avec le Vatican
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THE WORLD IN MAPS

7 septembre 2026

Les pays sans relations diplomatiques avec le Vatican

Malgré sa taille minuscule, le Saint-Siège dispose d’un réseau diplomatique exceptionnellement étendu et entretient des relations officielles avec plus de 180 États. Quelques pays font toutefois exception, pour des raisons politiques, religieuses ou liées à leur situation intérieure. De la Chine à l’Arabie saoudite, en passant par la Corée du Nord ou l’Afghanistan, voici les États qui n’ont pas de relations diplomatiques formelles avec le Vatican et les raisons de cette situation.

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MOTS-CLES

Vatican , diplomatie , pape , pape Léon XIV , religion , démocratie , Chine , Oman , Afghanistan , Corée du Nord , Somalie , Arabie Saoudite , Comores , Vietnam

THEMATIQUES

Religion
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