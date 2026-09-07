THE WORLD IN MAPS
7 septembre 2026
Les pays sans relations diplomatiques avec le Vatican
Malgré sa taille minuscule, le Saint-Siège dispose d’un réseau diplomatique exceptionnellement étendu et entretient des relations officielles avec plus de 180 États. Quelques pays font toutefois exception, pour des raisons politiques, religieuses ou liées à leur situation intérieure. De la Chine à l’Arabie saoudite, en passant par la Corée du Nord ou l’Afghanistan, voici les États qui n’ont pas de relations diplomatiques formelles avec le Vatican et les raisons de cette situation.
2 min de lecture
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
Populaires
Le site « The World in Maps » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.