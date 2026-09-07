THE WORLD IN MAPS

Les pays sans relations diplomatiques avec le Vatican

Malgré sa taille minuscule, le Saint-Siège dispose d’un réseau diplomatique exceptionnellement étendu et entretient des relations officielles avec plus de 180 États. Quelques pays font toutefois exception, pour des raisons politiques, religieuses ou liées à leur situation intérieure. De la Chine à l’Arabie saoudite, en passant par la Corée du Nord ou l’Afghanistan, voici les États qui n’ont pas de relations diplomatiques formelles avec le Vatican et les raisons de cette situation.