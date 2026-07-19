THE WORLD IN MAPS
19 juillet 2026
Les pays qui ont remporté la Coupe du monde de la Fifa
Depuis la première Coupe du monde organisée en 1930, seuls huit pays ont réussi à inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition de football. Une domination largement partagée entre l'Europe et l'Amérique du Sud, où quelques grandes nations ont bâti leur légende grâce à la continuité de leurs traditions, de leurs centres de formation et de générations de joueurs d'exception.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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