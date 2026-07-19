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Les pays qui ont remporté la Coupe du monde de la Fifa
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THE WORLD IN MAPS

19 juillet 2026

Les pays qui ont remporté la Coupe du monde de la Fifa

Depuis la première Coupe du monde organisée en 1930, seuls huit pays ont réussi à inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition de football. Une domination largement partagée entre l'Europe et l'Amérique du Sud, où quelques grandes nations ont bâti leur légende grâce à la continuité de leurs traditions, de leurs centres de formation et de générations de joueurs d'exception.

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Football , Coupe du monde , coupe du monde 2026 , États-Unis , Brésil , Argentine , France , Angleterre , Allemagne , Italie , Uruguay , Espagne , compétition , trophée , victoire , défaite , titre , joueurs , monde , carte

THEMATIQUES

Sport
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