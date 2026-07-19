THE WORLD IN MAPS

Les pays qui ont remporté la Coupe du monde de la Fifa

Depuis la première Coupe du monde organisée en 1930, seuls huit pays ont réussi à inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse compétition de football. Une domination largement partagée entre l'Europe et l'Amérique du Sud, où quelques grandes nations ont bâti leur légende grâce à la continuité de leurs traditions, de leurs centres de formation et de générations de joueurs d'exception.