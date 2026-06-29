WORLD IN MAPS
29 juin 2026
Les pays qui ont exécuté leurs monarques
Aujourd'hui avec The World in Maps, découvrez où dans le Monde il vaut mieux ne pas porter de couronne.
1 min de lecture
MOTS-CLESWorld in Maps , Monarques , exécution , couronne , pays
THEMATIQUESCulture
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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