POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLes pays qui ont exécuté leurs monarques
See image caption
See copyright

WORLD IN MAPS

29 juin 2026

Les pays qui ont exécuté leurs monarques

Aujourd'hui avec The World in Maps, découvrez où dans le Monde il vaut mieux ne pas porter de couronne.

Photo of The World in Maps
The World in Maps Go to The World in Maps page

1 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

World in Maps , Monarques , exécution , couronne , pays

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
The World in Maps image
The World in Maps

Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.

Populaires

1Tempête en Méditerranée : Manon Aubry se fait griller sur un voilier
2La rénovation thermique, ce dangereux mirage dans lequel s’est enfermée la France
3Théorie des climats 2.0 : à force de se culpabiliser sur ce qu'ils ont fait au climat, les Européens ont oublié ce que le climat avait fait pour eux
4Nvidia affirme que le problème de la consommation d’eau de l’IA est en grande partie résolu. Faut-il croire le géant des semi-conducteurs ?
5Masculinisme : derrière le recyclage d’une panique morale récurrente, l’aveuglement sur les réelles difficultés des jeunes hommes d’aujourd’hui
6Canicule et antidépresseurs : le cocktail détonnant dont personne ne parle
7Rapport de la CNCDH sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie : entre logique des minorités et principe de tolérance, où est donc passée la République ?