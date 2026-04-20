SOLUTION
20 avril 2026
Les partenaires sociaux, une des clés du sursaut français
Jeudi 16 avril, l’Assemblée nationale a rejeté en première lecture un projet de loi visant à transposer un accord entre partenaires sociaux afin de réduire la durée d’indemnisation chômage en cas de rupture conventionnelle. Une mesure que le gouvernement espérait pour économiser un milliard d’euros. Ce rejet illustre à merveille l’imbroglio français : un État qui, d’un côté, déséquilibre les comptes de l’assurance chômage par des prélèvements massifs sur l’Unédic et, de l’autre, exige des partenaires sociaux qu’ils réparent ses erreurs !
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MOTS-CLESpartenaires sociaux , crise , France , Assurance-chômage , accords de branche , code du travail , AGIRC-ARRCO
THEMATIQUESTribunes
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