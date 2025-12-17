BELLES TROUVAILLES

17 décembre 2025

Les paléontologues découvrent toujours de nouveaux dinosaures : voilà les plus belles avancées de 2025

L’année 2025 a confirmé l’entrée de la paléontologie dans une phase d’effervescence exceptionnelle. Portée par un rythme inédit de découvertes, par un intérêt médiatique croissant et par des avancées scientifiques majeures, la recherche sur les dinosaures continue de transformer notre compréhension de leur diversité, de leur évolution et de leur biologie. Des déserts d’Asie aux falaises britanniques, voici un panorama des découvertes les plus marquantes de l’année.