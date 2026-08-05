CAMPAGNE A L'ERE DE L'IA
5 août 2026
Les opérations de déstabilisation politique se multiplient, mais au fait, avec quelle véritable efficacité ?
Après les campagnes visant Raphaël Glucksmann ou Édouard Philippe, la menace des opérations d'ingérence étrangères revient au premier plan. Au-delà de leur forte visibilité médiatique, influencent-elles réellement les électeurs ?
16 min de lecture
MOTS-CLESopération d'ingérence , ingérence étrangère , Russie , France , Raphaël Glucksmann , Léa Salamé , fake news , déstabilisation , Chine , ukraine , Iran , impact , électeurs , citoyens , indécis , second tour , campagne présidentielle , Emmanuel Macron , Edouard Philippe , Gabriel Attal , campagne d'ingérence , élection présidentielle de 2027
THEMATIQUESTech & IA
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.
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Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.