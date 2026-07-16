SANTE
16 juillet 2026
Les Oméga-3 bons pour votre cerveau ? Pourquoi les compléments alimentaires peinent toujours à convaincre les scientifiques
Malgré leur succès auprès du grand public, les compléments alimentaires à base d'oméga-3 n'ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité pour prévenir le déclin cognitif. Une étude récente apporte un nouvel argument en ce sens, suggérant que la prévention du déclin cognitif reposerait davantage sur les habitudes de vie que sur l'alimentation seule.
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Michel Dib est neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière depuis plus de vingt ans. Membre de la Société Française de Neurologie, il est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et destinés au grand public, notamment Apprivoiser la migraine aux Editions du Huitième Jour.
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Michel Dib est neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière depuis plus de vingt ans. Membre de la Société Française de Neurologie, il est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et destinés au grand public, notamment Apprivoiser la migraine aux Editions du Huitième Jour.