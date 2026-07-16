SANTE

Les Oméga-3 bons pour votre cerveau ? Pourquoi les compléments alimentaires peinent toujours à convaincre les scientifiques

Malgré leur succès auprès du grand public, les compléments alimentaires à base d'oméga-3 n'ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité pour prévenir le déclin cognitif. Une étude récente apporte un nouvel argument en ce sens, suggérant que la prévention du déclin cognitif reposerait davantage sur les habitudes de vie que sur l'alimentation seule.