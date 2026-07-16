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SANTE

16 juillet 2026

Les Oméga-3 bons pour votre cerveau ? Pourquoi les compléments alimentaires peinent toujours à convaincre les scientifiques

Malgré leur succès auprès du grand public, les compléments alimentaires à base d'oméga-3 n'ont, à ce jour, pas démontré leur efficacité pour prévenir le déclin cognitif. Une étude récente apporte un nouvel argument en ce sens, suggérant que la prévention du déclin cognitif reposerait davantage sur les habitudes de vie que sur l'alimentation seule.

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MOTS-CLES

Compléments alimentaires , Santé , Oméga 3 , médecine , méfiance , Bon pour la santé , bénéfice , stratégie , Alimentation , vieillissement , Bien vieillir , cerveau

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Michel Dib

Michel Dib est neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière depuis plus de vingt ans. Membre de la Société Française de Neurologie, il est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et destinés au grand public, notamment Apprivoiser la migraine aux Editions du Huitième Jour.