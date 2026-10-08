ATLANTI-CULTURE
8 octobre 2026
"Les oiseaux musiciens" : catalogue d’oiseaux, oiseaux exotiques, ou comment écouter les oiseaux musiciens
De : Olivier Messiaen Frémeaux et associés Quatuor pour la fin du Temps Avec Yvonne Loriod (piano) Réimpression de 1959
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).