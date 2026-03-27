POST MUNICIPALES 2026

27 mars 2026

Les nouveaux territoires perdus de la République (mais cette fois-ci au profit des narco-trafiquants)

De 22 quartiers recensés en 1983 à près de 1 400 aujourd'hui : la gangrène des territoires sous emprise criminelle ne régresse pas, elle métastase. Intimidation, corruption, économie souterraine substituée aux services publics — les narcotrafiquants ne se contentent plus de tenir des points de deal, ils investissent le pouvoir local. Et l'arrivée aux commandes de maires LFI dans certaines de ces zones, avec leurs projets de désarmement des polices municipales, pourrait bien achever de leur ouvrir le champ libre.