POST MUNICIPALES 2026
27 mars 2026
Les nouveaux territoires perdus de la République (mais cette fois-ci au profit des narco-trafiquants)
De 22 quartiers recensés en 1983 à près de 1 400 aujourd'hui : la gangrène des territoires sous emprise criminelle ne régresse pas, elle métastase. Intimidation, corruption, économie souterraine substituée aux services publics — les narcotrafiquants ne se contentent plus de tenir des points de deal, ils investissent le pouvoir local. Et l'arrivée aux commandes de maires LFI dans certaines de ces zones, avec leurs projets de désarmement des polices municipales, pourrait bien achever de leur ouvrir le champ libre.
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
Frédéric Lauze est le secrétaire général du Syndicat des commissaires de la Police nationale (SCPN)
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Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
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