ATLANTI'CULTURE
23 novembre 2026
Les Misérables, de Victor Hugo, par Manon Montel : Une fresque intemporelle qui résonne avec une force particulière aujourd’hui.
Adaptation et mise en scène : Manon Montel. Avec : Sacha Petronijevic (Jean Valjean), Claire Faurot (Madame Thénardier), Ambre Rochard (Cosette et Enjolras), Thomas Willaime (Javert), Manon Montel (Fantine et Gavroche), Léo Paget (Marius), Alain Guillo (Monseigneur Bienvenu et Gillenormand), Roch-Antoine Albaladejo (Monsieur Thénardier et Feuilly), Jean-Baptiste des Boscs (Courfeyrac, violoncelle) et Jonas Battello (Jean Prouvaire, accordéon). Durée : 1 h 50
3 min de lecture
Thème
L’adaptation suit le destin de Jean Valjean, ancien forçat poursuivi par l’inflexible Javert, et fait revivre autour de lui les figures emblématiques de l’œuvre : Fantine, Cosette, Marius, les Thénardier, Gavroche et les étudiants des barricades.
Au fil de cette trajectoire de rédemption se déploient les grands thèmes hugoliens : la misère, l’injustice, la dignité, la transmission, l’amour et l’espérance.
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Claire Poirson est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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