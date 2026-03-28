UNE AMELIORATION EN TROMPE-L’ŒIL

28 mars 2026

Les mille et une raisons de s’inquiéter de la trajectoire budgétaire française malgré les chiffres moins pires que prévu du déficit 2025

Le léger mieux affiché sur le déficit public 2025 ne change pas le fond du problème : la France réduit un peu moins mal ses comptes qu’attendu, surtout grâce à plus de recettes, pas à une vraie maîtrise de la dépense. Et derrière ce répit relatif, la dette, elle, continue de faire peser une menace très concrète sur 2026.