UNE AMELIORATION EN TROMPE-L’ŒIL
28 mars 2026
Les mille et une raisons de s’inquiéter de la trajectoire budgétaire française malgré les chiffres moins pires que prévu du déficit 2025
Le léger mieux affiché sur le déficit public 2025 ne change pas le fond du problème : la France réduit un peu moins mal ses comptes qu’attendu, surtout grâce à plus de recettes, pas à une vraie maîtrise de la dépense. Et derrière ce répit relatif, la dette, elle, continue de faire peser une menace très concrète sur 2026.
18 min de lecture
MOTS-CLESEconomie , BCE , PIB , déficit , la France , conflits armés , Rafales , finances publiques , équilibre
THEMATIQUESEconomie
Jean Michel Rocchi est président de société. Ses derniers ouvrages sont ‘’Des banques en ligne aux néobanques’’ (Franel) et la direction de l’ouvrage collectif MBA Finance (Eyrolles). Il est intervenant chez Neoma Business School.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
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Jean Michel Rocchi est président de société. Ses derniers ouvrages sont ‘’Des banques en ligne aux néobanques’’ (Franel) et la direction de l’ouvrage collectif MBA Finance (Eyrolles). Il est intervenant chez Neoma Business School.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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