Les métamatériaux pourraient se montrer très utiles dans le domaine du sport, notamment pour les skis et les snowboards.
13 janvier 2026
Les métamatériaux pourraient transformer nos vies et les équipements sportifs sont à l’avant-garde
Les métamatériaux – des matériaux artificiels aux propriétés inexistantes dans la nature – sont sur le point de transformer notre quotidien. Leurs propriétés uniques améliorent des produits allant des articles de sport à l'électronique grand public, et bien plus encore.
En tant qu'ingénieur du sport, Thomas Allen s'intéresse à l'impact de l'ingénierie et de la technologie sur le sport, notamment en termes de performance, de participation et de risque de blessure. Il apprécie particulièrement collaborer avec des chercheurs et travailler avec des marques et des organisations sportives.
Populaires
