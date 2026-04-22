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Un patient de la maladie d'Alzheimer dans un centre de soins.
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SANTE

22 avril 2026

Les médicaments contre la maladie d'Alzheimer n'offrent que peu d'avantages : voici ce que dit une importante étude

Malgré des décennies de recherche et des milliards investis, la lutte contre la maladie d’Alzheimer reste marquée par des échecs retentissants. Une nouvelle analyse met en doute l’efficacité des traitements les plus répandus et révèle les failles d’un système scientifique et économique qui peine à produire des avancées décisives.

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MOTS-CLES

alzheimer , maladie , santé , médicaments , recherche , atouts , risques , science

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Simon Kolstoe

Simon Kolstoe est professeur associé de bioéthique à l'Université de Portsmouth.

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