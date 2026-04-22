SANTE
22 avril 2026
Les médicaments contre la maladie d'Alzheimer n'offrent que peu d'avantages : voici ce que dit une importante étude
Malgré des décennies de recherche et des milliards investis, la lutte contre la maladie d’Alzheimer reste marquée par des échecs retentissants. Une nouvelle analyse met en doute l’efficacité des traitements les plus répandus et révèle les failles d’un système scientifique et économique qui peine à produire des avancées décisives.
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THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Simon Kolstoe est professeur associé de bioéthique à l'Université de Portsmouth.
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Simon Kolstoe est professeur associé de bioéthique à l'Université de Portsmouth.