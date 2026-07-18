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Les langues pré-indo-européennes encore activement utilisées aujourd'hui
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THE WORLD IN MAPS

18 juillet 2026

Les langues pré-indo-européennes encore activement utilisées aujourd'hui

Bien avant que les langues indo-européennes ne s'imposent sur une grande partie du continent, l'Europe abritait une mosaïque de langues aujourd'hui presque entièrement disparues. Pourtant, certaines ont traversé les millénaires et sont encore parlées de nos jours.

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culture , langue , héritage , carte , monde , basque , kartvélien , circassien , vainakh , langue pré-indo-européenne , europe , Union européenne

THEMATIQUES

Europe
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