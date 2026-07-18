THE WORLD IN MAPS
18 juillet 2026
Les langues pré-indo-européennes encore activement utilisées aujourd'hui
Bien avant que les langues indo-européennes ne s'imposent sur une grande partie du continent, l'Europe abritait une mosaïque de langues aujourd'hui presque entièrement disparues. Pourtant, certaines ont traversé les millénaires et sont encore parlées de nos jours.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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