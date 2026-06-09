LE PASSE REVELE

9 juin 2026

Les grands mystères de l’archéologie : une civilisation amazonienne oubliée révélée par l’observation aérienne

Depuis les airs, on ne le perçoit qu'à travers les secousses, inclinaisons et tremblements constants du Cessna en vol rasant. Le paysage des Llanos de Moxos, dans le nord de la Bolivie, apparaît comme un patchwork décousu de savanes à ciel ouvert, d'îlots forestiers et de lacs. Cela semble aléatoire, presque illisible. Peu à peu, le schéma se précise : des chaussées surélevées ou des sentiers s'éventaillant pour relier les îlots forestiers, et un réseau dense et épars de canaux parcourant le terrain. Lentement, on réalise qu'il s'agit d'un réseau structuré de lignes, d'enclos et de routes qui se croisent — l'empreinte d'un aménagement humain passé.