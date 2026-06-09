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Vue aérienne d'une plantation d'açaï à Abaetetuba, dans l'État du Para, en Amazonie brésilienne.
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LE PASSE REVELE

9 juin 2026

Les grands mystères de l’archéologie : une civilisation amazonienne oubliée révélée par l’observation aérienne

Depuis les airs, on ne le perçoit qu'à travers les secousses, inclinaisons et tremblements constants du Cessna en vol rasant. Le paysage des Llanos de Moxos, dans le nord de la Bolivie, apparaît comme un patchwork décousu de savanes à ciel ouvert, d'îlots forestiers et de lacs. Cela semble aléatoire, presque illisible. Peu à peu, le schéma se précise : des chaussées surélevées ou des sentiers s'éventaillant pour relier les îlots forestiers, et un réseau dense et épars de canaux parcourant le terrain. Lentement, on réalise qu'il s'agit d'un réseau structuré de lignes, d'enclos et de routes qui se croisent — l'empreinte d'un aménagement humain passé.

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MOTS-CLES

Amazonie , Archéologie , drones , réseaux urbains , cités , histoire , science , civilisation

THEMATIQUES

Histoire
A PROPOS DES AUTEURS
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José Iriarte
Archéologue

Le professeur José Iriarte est un archéologue et archéobotaniste reconnu pour ses recherches sur les interactions homme-environnement, le peuplement des Amériques, le développement des économies agricoles et l'émergence de sociétés complexes dans les plaines d'Amérique centrale et du Sud.

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