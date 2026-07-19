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Un mannequin devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, lors d'une séance photo à Paris.
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SILICON VALLEY

19 juillet 2026

Les grands laboratoires d'IA recrutent des philosophes à tour de bras, et voilà pourquoi

Les grands laboratoires d'intelligence artificielle recrutent désormais des philosophes. OpenAI, Anthropic ou encore DeepMind intègrent progressivement des spécialistes de philosophie, d'éthique ou de philosophie de l'esprit au sein de leurs équipes, afin de travailler sur des questions aussi diverses que la conscience, la responsabilité, la prise de décision ou encore l'alignement des modèles.

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MOTS-CLES

OpenAI , DeepMind , Anthropic , Dario Amodei , Sam Altman , chatGPT , philosophes , laboratoires , recherche , innovation , Intelligence Artificielle , éthique , Responsabilité , Silicon Valley

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Goffi

Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale

et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.