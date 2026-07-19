SILICON VALLEY
19 juillet 2026
Les grands laboratoires d'IA recrutent des philosophes à tour de bras, et voilà pourquoi
Les grands laboratoires d'intelligence artificielle recrutent désormais des philosophes. OpenAI, Anthropic ou encore DeepMind intègrent progressivement des spécialistes de philosophie, d'éthique ou de philosophie de l'esprit au sein de leurs équipes, afin de travailler sur des questions aussi diverses que la conscience, la responsabilité, la prise de décision ou encore l'alignement des modèles.
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Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.
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Enseignant en Éthique. Responsable du domaine Éthique, Formation managériale
et Projet professionnel et personnel à l’ISEP – Institut Supérieur d'Électronique de Paris.