SILICON VALLEY

Les grands laboratoires d'IA recrutent des philosophes à tour de bras, et voilà pourquoi

Les grands laboratoires d'intelligence artificielle recrutent désormais des philosophes. OpenAI, Anthropic ou encore DeepMind intègrent progressivement des spécialistes de philosophie, d'éthique ou de philosophie de l'esprit au sein de leurs équipes, afin de travailler sur des questions aussi diverses que la conscience, la responsabilité, la prise de décision ou encore l'alignement des modèles.